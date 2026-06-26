Norris: "Esta pista parece que nos va bien, como se vio los pasados años"

"Tuvimos un problema en el primer entrenamiento, que nos situó más atrás, pero en cuanto lo resolvimos, fuimos mejorando. Desde el punto de vista de ritmo, tuvimos un día razonable y estamos algo más cerca de los coches que tenemos delante, algo que es alentador", comentó Norris, nacido hace 26 años en Bristol y que cuenta once victorias y 46 podios en la Fórmula Uno.

"Esta pista parece que nos viene bien, tal y como se vio los últimos años; y eso es una buena señal con miras a lo que queda de fin de semana", apuntó Norris, que viene de acabar tercero hace dos domingos el Gran Premio de Barcelona-Catalunya y es quinto en el Mundial, con 73 puntos, 83 menos que el líder, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que este viernes marcó el mejor tiempo en el bello circuito austriaco.

"Queda trabajo por hacer, pero las señales son positivas y seguiremos apretando para estar en una mejor posición con miras a la calificación de mañana", comentó Lando este viernes en Spielberg.