Alonso: "Fue otro fin de semana difícil, pero nada que no esperásemos"

"Ha sido otro fin de semana difícil, pero nada que no esperásemos", manifestó el doble campeón mundial asturiano, con 32 triunfos y 106 podios en la Fórmula Uno, en una interminable segunda juventud a un mes de cumplir 45 años, pero que tiene que lidiar con un coche, el AMR26, que, en la actualidad, es el peor de la parrilla.

"Fue valioso haber acabado la carrera, haber seguido recopilando datos y haber continuado mejorando en el aspecto operativo. Hemos experimentado progresos en algunas de estas áreas durante las pasadas semanas y esperamos que esto siga siendo así para cuando lleguen las evoluciones", indicó Alonso después de acabar decimoctavo el Gran Premio de Austria, una prueba que disputó por primera vez hace exactamente 25 años; cuando faltaban más de cinco para que naciese el líder del Mundial, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que este domingo concluyó tercero en Spielberg.

"Ahora ya estamos pensando en nuestra carrera de casa, el próximo fin de semana, en Silverstone (sede del Gran Premio de Gran Bretaña, en la localidad inglesa en la que se encuentra la sede de su escudería), donde esperamos optimizar todos los recursos ante nuestros aficionados", manifestó el genial piloto asturiano, asimismo campeón del mundo de resistencia (WEC), categoría en la que, entre otros triunfos, logró dos en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans (Francia) para Toyota.