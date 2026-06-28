Jueza muere en accidente rutero en Capitán Miranda.

La jueza de la Circunscripción Judicial de Encarnación, Laura María Benítez Núñez (53), falleció en un accidente rutero durante la mañana de este domingo. El hecho fue confirmado por el informe policial de la Comisaría 11ª de Capitán Miranda.

El siniestro vial tuvo lugar en el kilómetro 25 de la ruta PY06, en Capitán Miranda, cerca de las 10:20. El accidente involucró a dos rodados que chocaron de frente en el lugar conocido como Tirol.

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La magistrada habría fallecido en el lugar del accidente. Estaba al mando de un automóvil Geely Coolray (2021), color naranja, con matrícula AAHR 158.

Grave accidente

En la camioneta viajaban otras dos personas, quienes fueron trasladadas hasta el Hospital General de Itapúa. El otro vehículo involucrado era una camioneta Chevrolet S10 (2023), con matrícula SADD 243, al mando de Saddan Hammoudi Garay (23), quien resultó ileso.

El hecho fue informado al fiscal de turno de la Unidad Penal Nº 10, Francisco Martínez.