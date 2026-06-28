¿Cuándo y qué hora juega Alemania vs. Paraguay y dónde ver en vivo?

Tras sellar su clasificación como uno de los mejores terceros del Copa del Mundo 2026, el combinado dirigido por Gustavo Alfaro quedó emparejado en los dieciseisavos de final (ronda de 32) con la poderosa Alemania, cuatro veces campeona del mundo, en el duelo que se disputará el lunes 29 de junio, a las 17:30, en el imponente Gillette Stadium de Boston.

La selección paraguaya aseguró su boleto de forma oficial tras finalizar en el tercer puesto del Grupo D con 4 puntos. Ahora, la delegación sudamericana se traslada a la Costa Este de los Estados Unidos con la ilusión intacta de buscar el pase a los octavos de final, en un crucial encuentro que contará con el arbitraje del marroquí Jalal Jayed.

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Por su parte, Alemania llega a esta cita tras liderar el Grupo E con 6 unidades. El equipo comandado por Julian Nagelsmann logró sacudirse una pesada racha negativa de 12 años sin superar la primera fase, avanzando a esta instancia como puntero gracias a una sólida diferencia de goles (+6) que le permitió superar a Costa de Marfil.

Alemania vs. Paraguay: ¿Dónde seguir el partido en vivo?

Para seguir el minuto a minuto y alentar a la distancia, la emocionante transmisión del encuentro llegará a todo el territorio a través de la 730 del dial. Transmitirán el encuentro ABC Cardinal 730 AM y ABC del Este 107.1 FM, ABC TV Paraguay en YouTube.

Alemania vs. Paraguay: ¿Cuándo y a qué hora juega?

Paraguay: 17:30 horas (del lunes)

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Argentina: 17:30 horas (del lunes)

Brasil: 17:30 horas (del lunes)

Uruguay: 17:30 horas (del lunes)

Chile: 16:30 horas (del lunes)

Bolivia: 16:30 horas (del lunes)

Venezuela: 16:30 horas (del lunes)

Estados Unidos – Este: 16:30 horas (del lunes)

Ecuador: 15:30 horas (del lunes)

Colombia: 15:30 horas (del lunes)

Perú: 15:30 horas (del lunes)

El Salvador: 14:30 horas (del lunes)

México: 14:30 horas (del lunes)

Estados Unidos – Oeste: 13:30 horas (del lunes)

Inglaterra: 21:30 horas (del lunes)

Marruecos: 21:30 horas (del lunes)

España: 22:30 horas (del lunes)

Bélgica: 22:30 horas (del lunes)

Sudáfrica: 22:30 horas (del lunes)

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Alemania vs. Paraguay: ¿Dónde ver en vivo?

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Tigo Satelital (DTH): Canal 12

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Alemania vs. Paraguay: ¿Dónde ver en vivo por streaming?

Versuspy en Youtube y a través de la página web de El Trece.