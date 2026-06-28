Antonelli: Quién sabe qué hubiera pasado si la prueba hubiese durado un par de vueltas más

Antonelli acabó a sólo 37 centésimas del cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que este domingo concluyó segundo en la pista estiria y al que el italiano presionó fuertemente durante los últimos giros de la carrera.

"Estaba un poco demasiado excitado en las primeras vueltas y cometí algunos errores", admitió el joven boloñés, que había arrancado cuarto y avanzó una posición hasta meta.

"Después de efectuar el cambio de neumáticos conseguí, cerca del final de la prueba, ir cogiendo cada vez más ritmo", manifestó Antonelli, con cinco victorias (todas este año) en la Fórmula Uno y que este domingo logró su décimo podio en la categoría reina.

"Desgraciadamente, tardé en meterme en carrera. Quién sabe qué hubiera pasado si la carrera hubiese durado un par de vueltas más", declaró el joven italiano de Mercedes, que ahora lidera el Mundial con 171 puntos, exactamente cuarenta más que su compañero, el inglés George Russell, ganador este domingo en el circuito de la Steiermark austriaca.