Martín, tercero, manda 'ánimos' a Bezzecchi y reconoce que no esperaba ser "líder"

"Lo primero que quiero hacer es mandar mucha fuerza a Marco, porque he visto la caída, sé lo que es estar ahí, sé lo que es irse al hospital un domingo, y no lo quieres ver en nadie, y menos en un compañero, así que toda mi fuerza", ha señalado inicialmente Martín a los medios de comunicación presentes en Assen.
Jorge Martín reconoce que su lesión fue "una pesadilla", por lo que nunca imaginó "volver a ser líder". "Imaginé volver a ir en moto, volver a pelear por victorias, pero no estar líder después de diez carreras".
"Llevo un año, una progresión, ha habido un par de carreras que he sufrido más, aquí parece que hemos vuelto un poco a encontrar esa velocidad, pero aún no estoy a mi ciento por ciento con la moto, sobre todo cuando hace calor, porque sufro bastante con la condición y el cambio de temperatura", explica Jorge Martín.
En cuanto a su liderato señala que el mundial es "es una carrera de resistencia, una maratón". "No estamos ni por la mitad, así que queda muchísimo, yo sigo enfocándome en mí mismo, y al final lo importante es seguir mejorando para tener las armas y estar preparado para luchar cuando llegue el momento".
"Ese es mi plan y eso es lo que voy a seguir haciendo", insiste Martín.
"Todo lo que ha pasado en mi vida me ha llevado aquí, así que me ayuda todo, la experiencia del 2023 que fui subcampeón, la experiencia del 2024, el infierno del 2025, todo te enseña algo", insiste Jorge Martính.
"Al final, lo importante es tener ese hambre y esas ganas de seguir queriendo pelear por ganar, que esto es obvio, para eso estamos aquí, si no tuviese esas ganas no estaría aquí y creo que ese hambre es lo que más me importa", explica Jorge Martín, quien comenta que trabaja cada día para sentirse "más preparado para entrenar, para recuperar, para trabajar en ser mejor y cada vez me sentiré más preparado".