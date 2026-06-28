Para Quiles "siempre es especial lograr una victoria en Assen"

"Es un circuito histórico y siempre que lo veía por televisión pensaba 'ojalá ganar un día aquí'", insiste Quiles, quien asegura que "ha sido un gran día para el equipo, estamos dando una buena imagen y más con este doblete junto a mi compañero".

"Estoy deseando tener más fines de semana así", comenta el líder del mundial de Moto3 en la nota de prensa de su equipo, en la que ha reconocido que "sabía que iba a ser una carrera bonita".

Y reconoció llevar "unos neumáticos diferentes a la mayoría de los pilotos, pero me sentía muy cómodo desde el principio y he guardado energía para el final, para tirar, hasta que he visto que les costaba un poco seguirme".

"En la última vuelta lo he hecho todavía más y he podido ganar, porque estaba seguro que Almansa iba a intentar pasarme, pero he empujado al máximo y creo que ha sido una victoria muy merecida y tenemos que disfrutarla", ha insistido Máximo Quiles.