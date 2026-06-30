Fabio Quartararo y Alex Rins no continuarán con Yamaha a partir de 2027

"Fabio y Álex han desempeñado un papel importante en el proyecto de Yamaha en MotoGP, y les estamos muy agradecidos por su esfuerzo, dedicación y colaboración a lo largo de los años", señaló el italiano Paolo Pavesio, director general del equipo de competición de Yamaha, en una nota difundida por la compañía.

Quartararo se unió al equipo Yamaha de MotoGP en 2019 y rápidamente se consolidó como uno de los talentos más destacados de este deporte; en su paso por Yamaha ha logrado 11 victorias, 32 podios y culminó su representación para el fabricante japonés con el título mundial de 2021.

"La trayectoria de Fabio con Yamaha abarca ocho años, durante los cuales hemos compartido grandes éxitos y momentos difíciles", indica Pavesio, quien reconoce que "juntos" han crecido y celebrado logros que han marcado su historia y afrontado retos que les han fortalecido.

"Más allá de los resultados, es esta trayectoria la que define nuestra relación y Fabio siempre será una leyenda de Yamaha MotoGP", aseveró.

En el caso de Rins, reconoce que "desde que se unió a Yamaha en 2024, Álex ha aportado una valiosa experiencia, una visión significativa y un compromiso inquebrantable, desempeñando un papel importante en el desarrollo del proyecto YZR-M1".

El piloto barcelonés llegó al equipo Yamaha MotoGP en 2024, aportando una vasta experiencia y una probada capacidad para ganar carreras, contribuyendo con su experiencia y determinación, aunque su bagaje de resultado no es el mismo que el del francés.

Actualmente Quartararo y Rins son decimocuarto y decimonoveno en la clasificación del Mundial de MotoGP, con 45 y 19 puntos, respectivamente, muy lejos de los puestos de cabeza. El líder es el español Jorge Martín (Aprilia), con 193, siete más que su compañero de equipo, el italiano Marco Bezzecchi.