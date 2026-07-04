Alonso: Ésta es nuestra posición en parrilla ahora, aunque hay cosas positivas

"Ha sido otra difícil sesión de calificación para nosotros, al igual que en fin de semana recientes", manifestó el doble campeón mundial asturiano, con 32 victorias y 106 podios en la Fórmula Uno, en una interminable segunda juventud a un mes de cumplir 45 años, pero que tiene que lidiar con un coche, el AMR26, que, en la actualidad, es el peor de la parrilla,

"Ésta es nuestra posición en parrilla ahora, pero hay cosas positivas que llevarnos, con buen despliegue y gestión de la energía", indicó Alonso en Silverstone, donde logró dos de sus 32 triunfos en la Fórmula Uno: en 2006, cuando revalidó título con Renault; y en 2011, a bordo de un Ferrari.

"También tuvimos buenas salidas, como demostramos en la prueba sprint, por la mañana", apuntó el genial piloto asturiano, asimismo campeón del mundo de resistencia (WEC), categoría en la que, entre otras victorias, logró dos en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans (Francia) para Toyota.

"Todo el mundo está trabajando duro para mejorar, así que veremos qué podemos aprender mañana", añadió Alonso este sábado en la pista que albergó, en 1950, la primera carrera de toda la historia de la Fórmula Uno.