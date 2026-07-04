Explosión en una barcaza en el río Paraguay deja cuatro fallecidos, según Prefectura Naval

Según informó la Prefectura General Naval, la explosión se produjo en una barcaza tipo tanquera, que al momento del incidente se encontraba vacía y era administrada por la empresa Líneas Panchita G.

La institución indicó que, cuando ocurrió la explosión, había personal realizando trabajos a bordo de la embarcación.

De acuerdo con el reporte oficial de la Prefectura General Naval, el hecho dejó cuatro víctimas fatales.

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Se desconocen mayores detalles

Hasta el momento, la institución no brindó mayores detalles sobre la identidad de las personas fallecidas ni sobre las circunstancias que originaron la explosión.

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La Prefectura General Naval señaló que intervino de manera inmediata mediante el despliegue de múltiples unidades navales especializadas.