Policiales
04 de julio de 2026 a la - 12:20

Explosión en una barcaza en el río Paraguay deja cuatro fallecidos, según Prefectura Naval

Una explosión registrada este sábado en una barcaza tipo tanquera amarrada sobre la margen derecha del río Paraguay, frente a la Costanera Sur de Asunción, dejó cuatro personas fallecidas, de acuerdo con un reporte emitido por la Prefectura General Naval.

Por ABC Color

Según informó la Prefectura General Naval, la explosión se produjo en una barcaza tipo tanquera, que al momento del incidente se encontraba vacía y era administrada por la empresa Líneas Panchita G.

La institución indicó que, cuando ocurrió la explosión, había personal realizando trabajos a bordo de la embarcación.

Panorama del río Paraguay con barcazas ancladas, en un día nublado y agua grisácea.
Una explosión en una barcaza tipo tanquera frente a la Costanera Sur de Asunción deja cuatro víctimas fatales.

De acuerdo con el reporte oficial de la Prefectura General Naval, el hecho dejó cuatro víctimas fatales.

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Barco de carga 'Río de la Plata' atracado, sin personas visibles, en un entorno acuático con embarcación de la Prefectura Naval cerca.
Una explosión en la barcaza 'Río de la Plata' ocasionó cuatro muertes frente a la Costanera Sur, según reporta la Prefectura General Naval.

Se desconocen mayores detalles

Hasta el momento, la institución no brindó mayores detalles sobre la identidad de las personas fallecidas ni sobre las circunstancias que originaron la explosión.

Barco con daño visible en cascarón, amarrado en puerto, sin personas presentes, entorno marítimo nublado.
Una explosión en una barcaza amarrada frente a la Costanera Sur dejó cuatro muertos, reporta la Prefectura General Naval.

La Prefectura General Naval señaló que intervino de manera inmediata mediante el despliegue de múltiples unidades navales especializadas.

Cinco personas en vestimenta de seguridad, dos conversan mientras un hombre con casco negro observa en un entorno industrial bajo cielo nublado.
Agentes policiales y de una empresa naviera intervienen tras explosión en barcaza tipo tanquera amarrada en el río Paraguay frente a la Costanera Sur de Asunción.