Explosión en una barcaza en el río Paraguay deja cuatro fallecidos, según Prefectura Naval
Una explosión registrada este sábado en una barcaza tipo tanquera amarrada sobre la margen derecha del río Paraguay, frente a la Costanera Sur de Asunción, dejó cuatro personas fallecidas, de acuerdo con un reporte emitido por la Prefectura General Naval.
Por ABC Color
Según informó la Prefectura General Naval, la explosión se produjo en una barcaza tipo tanquera, que al momento del incidente se encontraba vacía y era administrada por la empresa Líneas Panchita G.
La institución indicó que, cuando ocurrió la explosión, había personal realizando trabajos a bordo de la embarcación.
De acuerdo con el reporte oficial de la Prefectura General Naval, el hecho dejó cuatro víctimas fatales.