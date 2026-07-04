Olimpia avanza por un nuevo fichaje

Luego de la conquista del título del campeonato Apertura 2026 y la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, Olimpia potencia su plantilla con contrataciones y retornos.

Lea más: Olimpia contra Flamengo, en el cierre dorado de su preparación

Si bien hasta aquí los únicos fichajes son el atacante argentino Braian Romero (35) y el mundialista lateral derecho neozelandés Tim Payne (32), el Decano recuperó a varias figuras de su cantera que se encontraban a préstamo en distintas instituciones, tanto de nuestro medio como a nivel internacional.

La dirigencia franjeada, encabezada por Rodrigo Nogués Bazán, avanza en la contratación del volante ofensivo Jesús Manuel Medina (29), últimamente en el Atlético San Luis de México.

En el balompié azteca, el deportista, natural de Limpio (departamento Central), disputó 10 partidos y marcó un gol.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Trayectoria

El “10”, Jesús Medina, inició su carrera en el Nueva Estrella, en su ciudad, desde donde fue llevado a la escuela de fútbol del Olimpia. Como las prácticas de los chicos se realizaban en Villeta, el gasto diario para traslado y alimentación era elevado para la familia, pasó a las formativas de Libertad, en el que debutó en Primera.

Medina fue transferido por el Guma al principios de 2018 al New York City de Estados Unidos. En 2022 pasó al ruso CSKA Moscú; en julio de 2023 fue transferido al Spartak Moscú, desde donde dio el salto en setiembre de 2025 al Damac FC de Arabia Saudita. En febrero de este año se unió al Atlético San Luis de Potosí, México.

Retornos

Además de Romero y Payne, el plantel que dirige Pablo “Vitamina” Sánchez cuenta como “nuevos” para este semestre con Alexis Cantero, Víctor Sebastián Quintana, Pedro Zarza, Paulo Riveros y Julio Alexis Vargas.

La lista de altas crecería con Jesús Medina, quien además de militar en las selecciones menores, registra nueve presentaciones con la Albirroja mayor, una por Eliminatorias, en el 2022.