Cinco fallecidos en explosión de barcaza: probablemente estaban haciendo una desgasificación para reparación

La trágica explosión se produjo esta mañana a las 10:56 en un amarradero en la orilla del río Paraguay, al otro lado de la Costanera Sur de Asunción, específicamente cerca de la zona conocida como Beterete Kue, en jurisdicción del municipio de Nanawa (Puerto Elsa), departamento de Presidente Hayes.

El lugar exacto es en las coordenadas 25°18′54.3″S 57°40′40.9″W, según agentes de la Policía Nacional (PN) que apoyaron en la intervención.

La Prefectura General Naval (PGN) informó que “se produjo una explosión en una barcaza tipo tanquera, en ese momento vacía, que se encontraba amarrada en la zona mencionada” y que “al momento del hecho, la embarcación contaba con personal realizando trabajos a bordo”.

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Posteriormente, se comunicó que el saldo del accidente fue de “cinco fallecidos y una persona herida rescatada con vida, en total seis personas estaban trabajando en el lugar al momento de la explosión”.

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Otro memo interno de la PGN dice que la barcaza siniestrada estaba administrada por la empresa Líneas Panchita G, que es una de las navieras más importantes del país.

En el lugar de la tragedia se encuentran el Prefecto General Naval, contraalmirante Óscar Marcial Chamorro León, y el director general de la Dirección General de Marina Mercante, contraalmirante retirado e ingeniero Ronald Olson Zayas Romero.

Las autoridades van a tratar de determinar qué fue lo que desencadenó el terrible accidente, aunque la sospecha más fuerte apunta a que alguien propició una chispa o encendió algo durante las tareas de desgasificación que se estaban haciendo aparentemente en la barcaza, para una posterior reparación del casco.

Resulta que como es una barcaza tanquera, es decir, usada solo para el transporte de combustible, aunque ya estaba vacía de líquidos sí pudieron haber quedado acumulados gases que deben ser eliminados por completo antes de los trabajos de soldadura.

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Probablemente, aún había gas acumulado adentro y alguien usó alguna máquina que produjo una chispa.

La explosión fue tan poderosa que se sintió y se escuchó varios kilómetros a la redonda.

La Prefectura General Naval, dependiente de la Armada Paraguaya, y la Dirección General de Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, van a controlar ahora justamente si los trabajos que se estaban haciendo estaban autorizados o si las empresas dueña de la embarcación y contratada para la reparación tenían los permisos correspondientes.