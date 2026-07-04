Periodista alemán que llamó “tercera categoría” a la Albirroja ahora la alienta ante Francia

El periodista alemán Jonas Friedrich, quien en la previa del duelo ante Alemania había descalificado a la Selección Paraguaya, volvió a ser tendencia tras publicar un mensaje de apoyo a la Albirroja en sus redes sociales, ahora alentando al equipo dirigido por Gustavo Alfaro de cara al choque ante Francia por los octavos de final del Mundial 2026.

Friedrich había generado controversia en la antesala del partido entre Paraguay y Alemania al calificar a la Albirroja como un “equipo de tercera categoría”. Sus declaraciones, emitidas en televisión alemana y respaldadas por otros colegas, minimizaron las posibilidades del conjunto sudamericano dirigido por Alfaro.

Las palabras no pasaron desapercibidas y provocaron una fuerte reacción en el entorno del fútbol paraguayo, tanto antes como después del encuentro, especialmente tras la eliminación del conjunto teutón a manos de la Albirroja.

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El giro: mensaje de apoyo a Paraguay en Instagram

Este sábado, Friedrich reapareció públicamente en redes sociales con un tono completamente distinto. En una publicación de Instagram, se lo ve vistiendo la camiseta de la selección paraguaya y enviando un mensaje de buenos deseos al equipo nacional.

“Para hoy no hay ningún pronóstico de tercera clase. En vez de eso: ¡toda la suerte para Paraguay ante Francia y más allá!”, escribió el comunicador, en referencia al partido de octavos de final.

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Paraguay ante un nuevo desafío en el Mundial 2026

La selección paraguaya afronta este sábado un compromiso de alta exigencia frente a la poderosa Selección de Francia, en un duelo programado para las 18:00 por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

El conjunto albirrojo buscará seguir avanzando en el torneo y alcanzar los cuartos de final.