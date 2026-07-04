'Checo' Pérez: Le pedí disculpas a Fernando (Alonso), por fortuna no perdió mucho tiempo

"Empleamos la prueba sprint de la mañana como una oportunidad de aprendizaje después del percance con Fernando (Alonso). Le pedí disculpas por ello, pero, por fortuna, no perdió mucho tiempo en ese lance", declaró 'Checo', nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco), subcampeón mundial hace tres y que, tras una temporada alejado de ella, regresó este curso a la categoría reina.

"En la calificación tuve problemas con mi equilibrio en alta velocidad así que efectuamos muchos cambios y en uno de ellos algo pasó que me dejó sin agarre delantero en las secciones rápidas, algo que me perjudicó bastante", opinó el bravo piloto tapatío, con seis victorias y 39 podios en la Fórmula Uno, en la que festejó dos títulos mundiales de constructores, en 2022 y en 2023, con Red Bull.

"Recogimos buena información para mañana y ojalá que podemos ser algo más fuertes en la carrera y meternos en la lucha de la zona media. Van a pasar muchas cosas, así que sólo tendremos que estar en el momento adecuado en el sitio justo ya que puede haber oportunidades", comentó este sábado, en Silverstone, 'Checo' Pérez.