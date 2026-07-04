Automovilismo
04 de julio de 2026 a la - 18:00

Clasificación del Mundial de Fórmula Uno tras el sprint de Silverstone

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Redacción deportes, 4 jul (EFE).- Clasificación del Mundial de Fórmula Uno después del sprint del Gran Premio de Gran Bretaña, que se disputó este sábado en el circuito de Silverstone (Inglaterra):

Por EFE