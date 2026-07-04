Colapinto: "Haremos lo que podamos, será una carrera dura saliendo desde esa posición"

"Con el trabajo que efectuó el equipo entre las sesiones y con lo que mejoró el coche, particularmente en las curvas de baja y media velocidad, fue decepcionante acabar el día de la forma en la que lo hicimos", manifestó Colapinto, nacido hace 23 años en Pilar (Buenos Aires), que quedó eliminado en la primera ronda (Q1) de la calificación, en la que protagonizó una espectacular salida de pista -sin lamentar daños mayores-.

"Competimos bien en el sprint y el coche se notaba más competitivo con alta carga de combustible, pero no lo suficiente para luchar con los Racing Bulls. Eso nos da algunas esperanzas con miras a mañana, cuando esperamos poder avanzar algunos puestos", comentó el argentino, que hace un mes logró su mejor resultado en la Fórmula Uno, al concluir sexto, en el circuito Gilles Villeneuve de Montréal, el Gran Premio de Canadá.

"El viento aumentó por la tarde y complicó la calificación, pero al final las condiciones fueron las mismas para todo el mundo. Perdí la parte trasera del auto en Becketts, algo que me pilló completamente por sorpresa. No fue algo que notase o experimentara antes en esa curva. Fue algo bastante inusual, por lo que necesitamos entender, a partir de los datos que recogimos, qué pudo haber causado ese chasquido en la parte trasera", apuntó.

"Haremos todo lo mejor que podamos mañana, sabiendo que será una carrera dura saliendo desde esa posición. Es una pista divertida en la que competir, así que esperemos tener algunas pugnas buenas y ya veremos dónde acabamos", manifestó Colapinto, que, a pesar de no haber puntuado el pasado domingo en Austria, sigue siendo duodécimo en el Mundial, con 16 puntos.