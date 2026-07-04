Automovilismo
04 de julio de 2026 a la - 17:55

Formación de salida del Gran Premio de Gran Bretaña

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Redacción deportes, 4 jul (EFE).- Formación de salida del Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este domingo en el circuito de Silverstone (Inglaterra).

Por EFE