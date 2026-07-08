Guevara, segundo en el mundial de Moto2, se ve cerca del "objetivo"

"Nos acercamos cada vez más a nuestro objetivo", ha insistido Guevara, quien ha destacado que en la última carrera terminaron cuartos, motivo más que suficiente para pensar en seguir esforzándose, y así luchar por el podio, haciendo todo lo posible para lograr su "meta".

Del circuito alemán ha recalcado que es "uno de los más exigentes físicamente del calendario" y ha puesto de relieve que será "una carrera larga con muchas curvas a la izquierda", condiciones que la harán "desafiante" tanto física como mentalmente.

No obstante, Izan Guevara, que se encuentra a 57,5 puntos del líder, el también español Manuel González, dice llegar "en buena forma y con confianza en el trabajo" que han estado realizando.

Al recordar la carrera de los Países Bajos, ha asegurado que dio "un paso importante", ya que el fin de semana no empezó como esperaba, pero ha aseverado que trabajando consiguió terminar con "una sensación muy positiva".

"Sachsenring es un circuito donde siempre he sido competitivo, así que tengo muchas ganas de ver cómo se adapta la moto de Moto2", ha resaltado el piloto de Palma de Mallorca.