Así reaccionó la prensa internacional a la controversia Celeste vs. Mbappé

Algunos de los medios de comunicación internacionales más grandes del mundo se han hecho eco de la controversia en torno a las expresiones racistas proferidas el pasado sábado en redes sociales por la senadora opositora paraguaya Celeste Amarilla (Partido Liberal Radical Auténtico) contra el futbolista francés Kylian Mbappé, quien reaccionó ayer en redes sociales calificando como “despreciable” a la legisladora sudamericana.

El blog deportivo The Athletic del prestigioso medio estadounidense The New York Times destacó la controversia y la reacción del Gobierno paraguayo, cuyo Ministerio de Relaciones Exteriores se manifestó ayer en repudio a las expresiones de la senadora opositora.

El tema tuvo tambien amplia repercusión en la versión en español de CNN, que resalta el “revuelo” generado a nivel local por el cruce entre la parlamentaria paraguaya y la estrella de la selección francesa.

Igualmente, la BBC destaca la reacción de la senadora Amarilla de insinuar que podría querellar a Mbappé por los calificativos que este lanzó en su contra.

La noticia ha tenido también repercusión en otros medios internacionales como Al Jazeera, DW o ESPN.

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La polémica entre Amarilla y Mbappé

La senadora Amarilla publicó los polémicos mensajes luego del partido del sábado entre las selecciones nacionales de Francia y de Paraguay, por los octavos de final del Mundial 2026 en Estados Unidos, durante el cual Mbappé protagonizó algunos momentos polémicos, como cuando ignoró el saludo de un futbolista paraguayo al final del encuentro.

La legisladora describió a Mbappé como un “camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo” y lo calificó de “bruto” que “no aprendió ni a escribir” y que “en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés”.

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En respuesta, Mbappé calificó a la senadora Amarilla, también en redes sociales, como una “mujer despreciable” que es “indigna de su cargo”. La Federación Francesa de Fútbol, mientras tanto, anunció acciones legales contra la parlamentaria paraguaya.

En una carta abierta publicada ayer y en una entrevista con ABC Cardinal hoy, la senadora Amarilla admitió arrepentirse de los insultos racistas que profirió contra Mbappé, pero se ratificó en sus críticas hacia la actitud que este mostró en el partido del sábado e incluso lo acusó de “violencia de género” en su contra por las calificaciones que este hizo contra ella.