Asalto fatal en Ypané: comerciante fue asesinado frente a su hija de 4 años

Un comerciante de 43 años fue asesinado de un disparo en la cabeza durante un presunto asalto registrado en la tarde del martes en la compañía Costa Alegre de Ypané. La principal hipótesis de la Policía Nacional es que los delincuentes buscaban apoderarse de la recaudación del fin de semana.

La víctima fue identificada como Carlos Nelson Núñez, quien se encontraba al volante de su camioneta cuando fue interceptado por tres hombres que se desplazaban en dos motocicletas. En el vehículo también viajaba su hija de 4 años, quien resultó ilesa.

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Lo interceptaron cuando regresaba a su casa

De acuerdo con el informe de la Comisaría 23ª de Ypané, el ataque ocurrió alrededor de las 18:15, sobre una calle sin nombre ubicada a unos 100 metros de la ruta Defensores del Chaco.

Según explicó el comisario principal Julio Melgarejo, Núñez acababa de cerrar su verdulería y se dirigía a su vivienda. Su esposa había partido minutos antes en otro vehículo para buscar a una de sus hijas en la escuela, mientras él trasladaba a la menor de la familia.

“Presumimos que los delincuentes querían llevar o llevaron la recaudación del fin de semana, ya que era un comerciante que tenía muchos clientes”, señaló el jefe policial.

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Hubo un forcejeo y dispararon a quemarropa

Un testigo relató a los intervinientes que dos de los asaltantes descendieron de las motocicletas y se acercaron al vehículo. En medio de un aparente forcejeo se efectuaron varios disparos.

La Policía indicó que la camioneta presentaba más de dos impactos de bala y que uno de los proyectiles, presumiblemente calibre 9 milímetros, impactó en el rostro del comerciante.

Tras el ataque, los delincuentes huyeron por una calle ubicada detrás de una estación de servicios de la zona. Según los primeros datos, también se llevaron una riñonera que la víctima tenía consigo.

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Murió en el centro de salud

Vecinos auxiliaron a Núñez y lo trasladaron en un vehículo particular hasta el Centro de Salud de Ypané. Sin embargo, cerca de media hora después se confirmó su fallecimiento.

El médico Rodi Benítez constató el deceso de la víctima, mientras agentes policiales realizaron el cierre perimetral y comenzaron la búsqueda de evidencias y de los responsables del crimen.

Los investigadores también analizan imágenes de cámaras de circuito cerrado que captaron el desplazamiento de los sospechosos antes y después del ataque.

No descartan ninguna hipótesis

Aunque la principal línea de investigación apunta a un robo agravado, el comisario Melgarejo sostuvo que ninguna hipótesis fue descartada.

“No está descartado nada. Todo es una presunción”, afirmó el jefe policial, aunque precisó que, según manifestaciones de los familiares, la víctima no había recibido amenazas de muerte.

Melgarejo describió a Carlos Núñez como un comerciante conocido y apreciado en la comunidad, cuya verdulería funcionaba a pocas cuadras de la sede policial. La investigación quedó a cargo del Ministerio Público, que busca identificar a los tres autores del ataque.