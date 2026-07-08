Meteorología: ¿Hasta cuánto bajará hoy la temperatura en Paraguay?

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría a fresca con cielos parcialmente nublados y vientos variables, sin mucha probabilidad de que se produzcan lluvias o tormentas eléctricas en ninguna zona de Paraguay.

Mañana, jueves, se esperan condiciones climáticas similarmente estables. Sin embargo, el pronóstico anticipa lluvias dispersas en varias zonas del país, entre ellas Asunción, el viernes.

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Persiste el frío intenso en Paraguay. En Asunción se registraba hoy una temperatura de 7 grados centígrados antes del amanecer y las mínimas anunciadas para hoy son de 4 grados en la capital, 5 en Ciudad del Este, 3 en Encarnación y hasta 13 en el Chaco, con máximas entre 18 y 25 grados.

Ciudad Temperatura mínima del miércoles Temperatura máxima del miércoles Concepción 7 °C 23 °C San Pedro 6 °C 23 °C Caacupé 5 °C 20 °C Villarrica 4 °C 20 °C Coronel Oviedo 5 °C 20 °C Caazapá 4 °C 19 °C Encarnación 3 °C 18 °C San Juan Bautista 3 °C 18 °C Paraguarí 4 °C 20 °C Ciudad del Este 5 °C 18 °C Asunción 4 °C 20 °C Pilar 3 °C 18 °C Pedro Juan Caballero 8 °C 23 °C Salto del Guairá 6 °C 19 ºC Pozo Colorado 5 °C 23 °C Fuerte Olimpo 13 °C 25 °C Mariscal Estigarribia 9 °C 24 °C

Las temperaturas más bajas se registrarían en el sur del país, donde las mínimas estarán alrededor de 3 grados en varias zonas.

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Mañana se espera un notable aumento de la temperatura, que en Asunción alcanzaría un máximo de 25 grados, con 14 de mínima. El viernes la máxima se mantendría igual y la mínima subiría a 18 grados.