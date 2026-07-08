Clima
08 de julio de 2026 a la - 05:30

Meteorología: ¿Hasta cuánto bajará hoy la temperatura en Paraguay?

Una mujer con abrigo negro y suéter beige camina por la calle, con mascarilla y cabello largo y rubio, rodeada de vehículos.
La temperatura mínima en Asunción sería de 4 grados este miércoles.Gustavo Machado

Este martes se esperan de nuevo condiciones de frío extremo en varias zonas del país. Sin embargo, en los próximos días la temperatura subiría.

Por ABC Color

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría a fresca con cielos parcialmente nublados y vientos variables, sin mucha probabilidad de que se produzcan lluvias o tormentas eléctricas en ninguna zona de Paraguay.

Mañana, jueves, se esperan condiciones climáticas similarmente estables. Sin embargo, el pronóstico anticipa lluvias dispersas en varias zonas del país, entre ellas Asunción, el viernes.

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Persiste el frío intenso en Paraguay. En Asunción se registraba hoy una temperatura de 7 grados centígrados antes del amanecer y las mínimas anunciadas para hoy son de 4 grados en la capital, 5 en Ciudad del Este, 3 en Encarnación y hasta 13 en el Chaco, con máximas entre 18 y 25 grados.

CiudadTemperatura mínima del miércolesTemperatura máxima del miércoles

Concepción

7 °C

23 °C

San Pedro

6 °C

23 °C

Caacupé

5 °C

20 °C

Villarrica

4 °C

20 °C

Coronel Oviedo

5 °C

20 °C

Caazapá

4 °C

19 °C

Encarnación

3 °C

18 °C

San Juan Bautista

3 °C

18 °C

Paraguarí

4 °C

20 °C

Ciudad del Este

5 °C

18 °C

Asunción

4 °C

20 °C

Pilar

3 °C

18 °C

Pedro Juan Caballero

8 °C

23 °C

Salto del Guairá

6 °C

19 ºC

Pozo Colorado

5 °C

23 °C

Fuerte Olimpo

13 °C

25 °C

Mariscal Estigarribia

9 °C

24 °C

Las temperaturas más bajas se registrarían en el sur del país, donde las mínimas estarán alrededor de 3 grados en varias zonas.

Mañana se espera un notable aumento de la temperatura, que en Asunción alcanzaría un máximo de 25 grados, con 14 de mínima. El viernes la máxima se mantendría igual y la mínima subiría a 18 grados.