Mbappé puede ser extraditado a Paraguay si es querellado por Celeste Amarilla, dice abogado

La controversia que protagonizan la senadora opositora paraguaya Celeste Amarilla (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA) y el futbolista francés Kylian Mbappé sigue desarrollándose a nivel internacional luego de que, el pasado sábado, la legisladora paraguaya profiriera insultos racistas contra el deportista europeo en redes sociales, luego del partido que disputaron las selecciones nacionales de fútbol de Francia y de Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026.

La legisladora describió a Mbappé -quien protagonizó momentos polémicos en el partido, entre ellos negarle un saludo a un futbolista paraguayo– como un “camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo” y lo calificó de “bruto” que “no aprendió ni a escribir” y que “en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés”.

En respuesta, el futbolista francés calificó a la senadora Amarilla, también en redes sociales, como una “mujer despreciable” que es “indigna de su cargo”. La Federación Francesa de Fútbol, mientras tanto, anunció acciones legales contra la parlamentaria paraguaya, y el propio Gobierno paraguayo emitió un comunicado oficial repudiando las expresiones de la legisladora.

Posible querella a Mbappé

En declaraciones hechas ayer a ABC Cardinal, la senadora Amarilla argumentó que las expresiones de Mbappé en su contra constituyen “violencia de género” y “violencia política”, y dijo que está evaluando querellar al deportista. En esa entrevista mencionó que habló sobre el tema con el abogado Guillermo Duarte Cacavelos.

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En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, Duarte Cacavelos dijo que tiene previsto reunirse con la senadora Amarilla para discutir el caso y enfatizó que la parlamentaria aún no ha decidido si impulsará o no la acción a la que hizo referencia ayer ni ha recibido notificación alguna de una acción legal en su contra en Francia.

¿Posibles consecuencias para Celeste Amarilla?

Sobre la posibilidad de que las afirmaciones racistas de la senadora Amarilla tengan consecuencias legales para ella en Francia, el abogado dijo que sería necesario que Francia pida la extradición de la parlamentaria, y señaló que para que ese pedido corra debe darse el “principio de doble incriminación”: la conducta típica de la que eventualmente sea acusada la senadora debe estar tipificada también en Paraguay.

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“Celeste no cometió una conducta que pueda ser penada en Paraguay”, dijo.

Además, recordó que la senadora tiene fueros parlamentarios, pero añadió que “los fueros son una protección que ni siquiera entramos a discutir todavía porque creemos que esto no puede pasar al escenario de aplicar una ley francesa cuando esa conducta en Paraguay no es punible”.

Mbappé “puede ser extraditado”

En contraste, el abogado argumentó que las expresiones de Mbappé contra la senadora Amarilla sí pueden ser juzgadas en Paraguay como “difamación o calumnia” debido a que, aunque los dichos fueron emitidos en redes sociales, un espacio que no es paraguayo ni francés, “el hecho tuvo consecuencias en Paraguay”, por lo que puede ser considerado “cometido en Paraguay”.

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“Como lo que para nosotros es difamación o calumnia también está tipificado en Francia, nosotros podemos iniciar un proceso contra Mbappé, él puede ser extraditado para confrontar la Justicia en Paraguay”, declaró.

Celeste Amarilla “se plantó y nos representó como raza”

Duarte Cacavelos argumentó que los dichos de la senadora Amarilla no fueron emitidos “en ataque a cierto tipo de ser humano” ni pueden ser utilizados para “decir que se quiere volver al racismo”.

“Es una respuesta a una persona que tuvo una conducta despectiva y de ataque hacia el pueblo paraguayo”, opinó. “Hay un ataque a un maleducado que recibió una respuesta al nivel que él estaba generando. Esto nació después del partido, de haber escuchado una cantidad de adjetivos calificativos hacia jugadores paraguayos”, manifestó.

“La única que se plantó y nos representó como raza es Celeste”, concluyó.

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El abogado cargó también contra el Gobierno paraguayo y sus expresiones de repudio a las afirmaciones de la senadora, diciendo que “no tendría que haberse metido en ningún momento” en “cosas de particulares”.