Marc Márquez: "Los últimos meses no han sido fáciles"

"Han sido muchos grandes premios continuados, con muchos días de competición, y éste es el último gran premio antes de parón veraniego, por lo espero que pueda dar el máximo", insiste el nueve veces campeón del mundo, quien incide en que intentará dar "el ciento por ciento".

Aunque enseguida reconoce: "en Assen teníamos una mentalidad y aquí el 'chip' es completamente distinto, esperamos dar el máximo desde el FP1 para por lo menos luchar por el podio", comenta Marc Márquez, para quien el circuito de Sachsenring es un auténtico talismán, al girarse casi todo el tiempo hacia la izquierda.

Y, al respecto, reconoce: "cuando llegas a este tipo de circuitos, si logras algo es porque es tu circuito, y si no lo logras, empezarán a decir que vaya desastre, pero soy capaz de lidiar con eso y dar mi ciento por ciento".

Aunque también aclaró: "hay tres o cuatro pilotos que están por delante de mí y que están pilotando muy bien y van muy rápidos, Martín, Bezzecchi y Di Giannantonio, pero yo continúo con mi mentalidad, estoy en el juego y ya veremos qué es lo que pasa durante el fin de semana".

En lo que a la competición se refiere, Marc Márquez fue claro en la rueda de prensa al reconocer: "el campeonato está muy abierto y no hay nadie que tenga una ventaja clara, porque Bezzecchi ha sido el mejor durante la primera parte de la temporada, pero no el más rápido, porque por ejemplo, Martín, es ahora quien lidera el campeonato".

"Al final tienes que afrontar las cosas de manera muy distinta cuando peleas contra un piloto o lo haces contra cuatro", destaca Marc Márquez, quien ensalza el hecho de que "por el momento, mi lucha es bien distinta, y tras el parón veraniego veremos hasta dónde puedo llegar".

Al ser preguntado por victorias o títulos, Marc Márquez fue claro al aseverar: "un título es un título, una victoria está bien, pero me quedaría con ganar el título". Afirmó, no obstante, que no se ve ganando tres títulos más. "No creo que ocurra" pues dijo que es "bueno", pero no 'Superman'".

De su dominio en un circuito con casi todas las curvas a la izquierda, se quitó el 'peso de encima' al decir que le preguntasen a 'Diggia' -Fabio di Giannantonio, también presente en la rueda de prensa-, pues él "tiene el récord de vuelta rápida". "No lo tengo yo, lo tiene él".

"Bien es cierto que las curvas a izquierdas se me han dado bastante bien, pero ahora, sin problemas físicos, espero que se me den igual de bien este fin de semana", aclaró Marc Márquez.