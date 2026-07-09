Pedro Acosta, contento con el resultado de la operación y "parece que todo ha ido bien"

Acosta, que deberá pasar por la Comisión Médica del campeonato para recibir el 'apto', algo que da por sentado, comentó este jueves a los medios de comunicación desplazados a Sachsenring que estaba "muy bien, contento" y destacó que "todo ha ido muy bien, nada ha salido mal".

El piloto murciano se mostró "contento" porque ahora puede "dormir por las noches del tirón".

El español, séptimo en la clasificación del Mundial de MotoGP, reconoció que no ha montado ni entrenado tras la operación, ya que tenía "más que perder" si sufría alguna infección, "que lo que tenía que ganar por probar un día".

Por ello, para el 'Tiburón' del Puerto de Mazarrón, mañana será "la primera prueba real".