Alex Márquez, segundo, afirma que era "un resultado que necesitaba"

Y reconoció a los medios de comunicación en Sachsenring haber hecho un regreso "con mucha cabeza", pues ha ido haciendo las cosas bien, "parando en Brno cuando tocaba, haciendo una buena carrera en Assen y yendo de menos a más, siempre construyendo".

Ha destacado que el segundo es "un pasito más para estar más cerca de donde lo dejamos en Barcelona, y estar con esas sensaciones".

Alex Márquez no dudo en el momento de asegurar que estaba "cerquita", si bien reconoció que aún no está "pilotando" como le gustaría, pues hay muchos puntos donde va "un poquito rígido" y no ayuda a la moto a girar. "Pero por lo demás estoy muy contento".