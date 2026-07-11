Clima
11 de julio de 2026 a la - 18:14

Emiten alerta por tormentas en cuatro zonas del país esta noche

Persona con abrigo oscuro y botas de goma sostiene paraguas negro y azul en calle inundada rodeada de árboles y edificios.
Una persona camina por una calle inundada en Concepción mientras llueve.

Mientras gran parte del país permanece nublado, celdas de tormentas siguen desarrollándose sobre el norte de la Región Occidental y de la Oriental. Actualmente, hay un aviso vigente para cuatro departamentos en zona de cobertura.

Por ABC Color

La alerta meteorológica emitida poco antes de las 18:00 indica que celdas de tormentas persisten sobre el norte de la Región Occidental y de la Oriental, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante lo que resta de la tarde y las primeras horas de la noche de hoy.

Este temporal traerá consigo lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

Los departamentos a ser afectados son:

  • Concepción
  • Amambay (Centro y norte)
  • Presidente Hayes (Noreste)
  • Alto Paraguay.

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¿Cómo estará el tiempo mañana?

Para mañana domingo se prevé un ambiente frío a fresco durante las primeras horas, tornándose cálido en algunos sectores durante la tarde.

Se anuncian temperaturas mínimas de 10 a 15 °C en la Región Oriental y de 14 a 19 °C en la Región Occidental, mientras que las máximas serían de 17 a 24 °C a nivel país.

Los vientos soplarán del sector sur y las lluvias podrían persistir, pero solo sobre el noreste de ambas regiones.