Meteorología alerta sobre tormentas para estas zonas este sábado

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) informó que persisten celdas de tormentas sobre el este de la Región Oriental, con probabilidad de provocar fenómenos de tiempo severo de forma puntual durante el resto de la mañana de este sábado.

Según el aviso emitido a las 10:26, se esperan lluvias con tormentas eléctricas de moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de viento de moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

Meteorología advirtió que las tormentas podrían desarrollarse con intensidad en las zonas bajo aviso, por lo que recomienda seguir las actualizaciones oficiales y tomar las precauciones necesarias ante posibles condiciones de tiempo severo.

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Departamentos afectados