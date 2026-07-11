Clima
11 de julio de 2026 a la - 11:53

Meteorología alerta sobre tormentas para estas zonas este sábado

Carretera iluminada bajo la lluvia, sin personas visibles, con cielos nublados y ambiente desolador.
Las lluvias en Encarnación provocaron el descenso importante de la temperatura en el sur del país.Sergio González

Un aviso especial advierte de tormentas que afectarán sectores de Itapúa y Alto Paraná. El fenómeno podría generar lluvias intensas, descargas eléctricas, ráfagas de viento y caída ocasional de granizos durante el resto de la mañana.

Por ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) informó que persisten celdas de tormentas sobre el este de la Región Oriental, con probabilidad de provocar fenómenos de tiempo severo de forma puntual durante el resto de la mañana de este sábado.

Según el aviso emitido a las 10:26, se esperan lluvias con tormentas eléctricas de moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de viento de moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

Meteorología advirtió que las tormentas podrían desarrollarse con intensidad en las zonas bajo aviso, por lo que recomienda seguir las actualizaciones oficiales y tomar las precauciones necesarias ante posibles condiciones de tiempo severo.

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Departamentos afectados

  • Noreste de Itapúa
  • Sureste de Alto Paraná.