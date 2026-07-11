¿A qué hora juega Noruega vs. Inglaterra y dónde ver en vivo?

El Hard Rock Stadium se convierte hoy en una atracción de la Copa del Mundo 2026. A partir de las 18:00 (hora paraguaya), las selecciones de Noruega e Inglaterra se disputarán una plaza entre los cuatro mejores equipos del planeta, con el arbitraje del francés Clement Turpin. El encuentro se presenta como el escenario ideal para dirimir la hegemonía del gol en el torneo: el cara a cara entre Erling Haaland y Harry Kane.

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La revelación nórdica frente a su fragilidad defensiva

El conjunto dirigido por Ståle Solbakken está firmando la página más brillante de la historia del balompié de su país. Tras superar la fase de grupos a la sombra de Francia, el cuadro escandinavo mostró su mejor versión competitiva en las rondas de eliminación directa. Superó a Costa de Marfil por 2-1 y protagonizó la gran sorpresa de los octavos de final al vencer a Brasil por idéntico resultado, gracias a una actuación determinante de Haaland en los minutos finales.

Inglaterra ante el desafío del desgaste físico y la plaga de lesiones

La selección inglesa afronta la eliminatoria con la vitola de favorita, pero arrastrando un notable cansancio acumulado. La propuesta táctica de Thomas Tuchel resultó efectiva de cara a los resultados, aunque a costa de un peaje físico extremo en las rondas previas. Muestra de ello fue la ronda de octavos de final, donde el combinado de los “Tres Leones” logró una trabajada victoria por 3-2 ante México en el Estadio Azteca, resistiendo con un futbolista menos durante la última media hora del encuentro.

Noruega vs. Inglaterra: ¿Dónde seguir el partido en vivo?

Para seguir el minuto a minuto y alentar a la distancia, la emocionante transmisión del encuentro llegará a todo el territorio a través de la 730 del dial. Transmitirán el encuentro ABC Cardinal 730 AM y ABC del Este 107.1 FM, ABC TV Paraguay en YouTube.

Noruega vs. Inglaterra: ¿A qué hora juega?

Paraguay: 18:00 horas

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Argentina: 18:00 horas

Brasil: 18:00 horas

Uruguay: 18:00 horas

Chile: 17:00 horas

Bolivia: 17:00 horas

Venezuela: 17:00 horas

Estados Unidos – Este: 17:00 horas

Ecuador: 16:00 horas

Colombia: 16:00 horas

Perú: 16:00 horas

El Salvador: 15:00 horas

México: 15:00 horas

Estados Unidos – Oeste: 14:00 horas

Inglaterra: 22:00 horas

Marruecos: 22:00 horas

España: 23:00 horas

Bélgica: 23:00 horas

Sudáfrica: 23:00 horas

Noruega vs. Inglaterra: ¿Dónde ver en vivo?

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Unicanal

Tigo Star: Canal 8

Personal TV: Canal 17 o 23

Claro TV: Canal 20

Copaco IPTV: Canal 27

El Trece

Tigo Star: Canal 10

Personal Flow: Canal 10

Copaco IPTV: Canal 13

Claro TV: Canal 22

Noruega vs. Inglaterra: ¿Dónde ver en vivo por streaming?

Versuspy en Youtube y a través de la página web de El Trece.