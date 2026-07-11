¿Qué pasará con la abuela paterna de la niña de 2 años? Esto dijo su abogado

La abuela paterna de la niña de 2 años que fue reportada como desaparecida y posteriormente localizada fue detenida ayer en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi cuando estaba por abordar un vuelo con destino a Chile, su país de origen.

El abogado Joel Talavera, representante legal de la mujer, explicó que su cliente fue trasladada a la Fiscalía para una declaración indagatoria, luego de ser detenida en cumplimiento de una orden emitida por el fiscal Aldo Cantero.

Precisó que, una vez concluida esa diligencia, el estado de detención fue levantado y la mujer no quedó imputada en la causa.

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“Ella dijo todo lo que sabía”, sostiene la defensa

Talavera afirmó que su representada colaboró plenamente con la investigación, pese a que tenía el derecho de abstenerse de declarar durante la indagatoria.

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“Ella dijo todo lo que sabía y, por supuesto, no es responsable de la decisión que tomó el hijo, inclusive, fue muy colaborativa y le llamó con su teléfono al hijo en presencia de la Policía“, manifestó.

El abogado agregó que el teléfono celular de la mujer quedó a disposición de la Fiscalía para ser sometido a peritajes como parte de la investigación.

Permanecerá en Paraguay para colaborar con la investigación

Según la defensa, la abuela decidió permanecer en Paraguay para atender cualquier requerimiento del Ministerio Público y colaborar con las diligencias que continúen en la causa que involucra a su hijo y a su nieta.

De acuerdo con la denuncia presentada por la madre de la niña, el padre habría incumplido el régimen de convivencia establecido y se llevó a la menor sin autorización, situación que motivó la denuncia por la desaparición de la niña. Posteriormente, la pequeña fue localizada