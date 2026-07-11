Íker Lecuona logra en Donington Park su primera victoria en el Mundial de Superbike

El piloto valenciano de 26 años logró la victoria tras una intensa pugna con su compañero de equipo y líder del certamen, el italiano Nicolò Bulega, que había ganado hasta la fecha todas las carreras disputadas y levaba 25 victorias en fila.

El español firma así su primera victoria en cualquier Campeonato del Mundo.

La batalla entre Lecuona y Bulega se prolongó hasta la última vuelta y ambos pilotos estuvieron a punto de chocar de nuevo en la penúltima curva.

Aguantó el tipo y Lecuona logró hacerse con su primera victoria en su carrera número 141. la segunda espera más larga para conseguir la primera victoria, después de que Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) tardara 154 en lograr la suya.