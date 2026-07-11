Enfrentamiento armado en Cruce Acevedo deja un fallecido y un policía herido

Según el reporte preliminar, el conductor del rodado manifestó que se dirigía a buscar a una persona enferma; sin embargo, su versión generó dudas en los agentes policiales, quienes dispusieron un seguimiento discreto con patrulleras y personal de investigaciones.

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Seguimiento e intervención policial

Durante el operativo, a la altura de la compañía Loma, el vehículo se detuvo brevemente. Los agentes que realizaban el seguimiento observaron que otras personas subieron al rodado antes de que retomara su marcha en dirección a Pilar.

Al llegar nuevamente a la zona de Cruce Acevedo, el vehículo fue interceptado por las fuerzas policiales. De acuerdo con el informe oficial, el conductor no acató la señal de alto e intentó evadir el control, iniciándose una persecución.

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Intercambio de disparos

Durante la fuga, uno de los ocupantes descendió del vehículo y el conductor fue reducido por los intervinientes. Posteriormente, otros ocupantes se internaron en una zona boscosa cercana a la ruta, donde se produjo un intercambio de disparos con los uniformados.

Como resultado del enfrentamiento, una persona señalada como presunta integrante del grupo fue encontrada sin vida.

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En tanto, un suboficial de la Policía Nacional resultó herido y fue trasladado de urgencia al Hospital Distrital de Alberdi para recibir atención médica.

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Detenidos e investigación en curso

Además del conductor, otro presunto implicado fue detenido durante el procedimiento. El lugar permanece bajo resguardo policial mientras agentes fiscales y personal de Criminalística realizan las pericias correspondientes.

Las autoridades mantienen el operativo en la zona en busca de más sospechosos, quienes estarían vinculados a hechos delictivos investigados recientemente en la ciudad de Alberdi.

No se descarta que el grupo sea el mismo que realizó el asalto tipo comando a un autoservicio.