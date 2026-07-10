Mirá la segunda caricatura controverial de Charlie Hebdo contra Celeste Amarilla

La polémica internacional que rodea a la senadora Celeste Amarilla (PLRA) continúa en Europa. Por segundo día consecutivo, el conocido semanario satírico francés Charlie Hebdo volvió a tomar como blanco a la parlamentaria paraguaya y la dedicó otra caricatura en su sección “Dessins du jour” (Dibujos del día) de este viernes.

La nueva pieza gráfica, firmada nuevamente por el caricaturista Félix, dejó esta vez la ironía sutil y apuestó por un fuerte ataque de humor negro que destruye la imagen de la legisladora, retratándola directamente en su lugar de trabajo en el Congreso Nacional.

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Esta segunda caricatura muestra a la senadora sentada en su banca de la Cámara de Senadores. El dibujo la retrata desarreglada, con la papada caída y una expresión desencajada.

Asimismo, Charlie Hebdo apostó ilustrar a la legisladora con la parte superior del cráneo completamente abierta. En lugar de un cerebro, el dibujate llenó su cabeza de materia fecal con moscas revoloteando a su alrededor.

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Una frase lapidaria sobre la “extradición”

El texto que acompaña la ilustración simula una declaración de la propia senadora paraguaya dentro de la sesión, utilizando una retórica de insultos similar a la que ella misma usó en sus redes sociales, pero volviéndola en su contra de manera satírica.

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“¿Se podrá algún día extraditar el racismo de la cabeza de los hijos de puta?”, expresa el personaje de la viñeta.

Este dibujo codificado es una metáfora explícita de lo que el medio opina sobre sus pensamientos tras los comentarios discriminatorios que emitió contra el jugador francés Kylian Mbappé. En la parte inferior del dibujo, un cartel muestra la identidad de la señalada: “Celeste Amarilla”.

Reincidencia inédita para la política paraguaya

Con esta publicación, Amarilla suma el récord local de recibir dos portadas consecutivas de repudio por parte de uno de los medios de comunicación más filosos y controversiales.

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Cabe recordar que la primera caricatura, difundida el jueves, planteaba el juego de palabras: “¿Qué es redondo y contiene tanto aire como un balón de fútbol? La cabeza de la senadora paraguaya Celeste Amarilla”, haciendo alusión a que sus argumentos estaban vacíos.

Toda esta demoledora campaña de sátira europea es el resultado directo del escándalo que la senadora desató durante el Mundial 2026, cuando utilizó términos racistas y xenófobos en la red social X para atacar al capitán de la selección de Francia, Kylian Mbappé.

El futbolista del Real Madrid le contestó tratándola de “mujer despreciable e indigna”, un cruce que llamó la atención de la prensa global y que ahora convirtió a la parlamentaria en el centro de las burlas gráficas en los quioscos de París.

¿Qué es Charlie Hebdo?

Se trata de un semanario satírico, laico y de izquierda radical profundamente arraigado en la cultura política de Francia. Este medio se caracteriza por no tener filtros ni piedad con presidentes, líderes religiosos, reyes o celebridades de todo el mundo.

La revista ganó trágica notoriedad global enenero de 2015, cuando su redacción en París sufrióun atentado terroristaperpetrado por extremistas islámicos, luego de que el medio publicara caricaturas del profeta Mahoma.

En aquella masacre asesinaron a 12 personas, entre ellas a los principales dibujantes del staff. Desde entonces, el semanario se convirtió para el mundo occidental en un símbolo absoluto, aunque controversial, de la libertad de expresión radical y la lucha frontal contra cualquier tipo de censura o corrección política.