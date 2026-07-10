Jueza ordena asistencia para niña hallada en Resistencia y madre ya viaja a Argentina

Tras el exitoso rescate de la pequeña de dos años en la ciudad argentina de Resistencia, la Justicia paraguaya activó un protocolo de emergencia para asegurar el bienestar físico y emocional de la menor. La jueza de la Niñez y la Adolescencia, Natalia Ortellado, confirmó a ABC que la madre de la niña ya se encuentra en viaje hacia la provincia del Chaco para concretar el reencuentro y la restitución de su hija.

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La magistrada informó que se comunicó personalmente por teléfono con la mamá para coordinar los pasos a seguir en suelo argentino. Asimismo, dispuso una serie de diligencias inmediatas para mitigar las consecuencias del viaje clandestino que la niña realizó junto a su padre, un ciudadano chileno, que la sacó ilegalmente de Paraguay.

Inspección médica y contención emocional

La jueza Ortellado contactó de forma oficial con el fiscal de la causa penal, Aldo Cantero, para que este interceda ante sus colegas del Ministerio Público y el Poder Judicial de la República Argentina.

Las medidas solicitadas incluyen una inspección médica completa, para verificar el estado físico de la niña.

Además se dará apoyo psicólogo y un trabajador social del área de niñez en Resistencia para evaluar y contener emocionalmente a la menor de edad.

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“Pedí al fiscal Cantero que arbitre los medios con sus colegas allá en Resistencia para que haya un acompañamiento profesional. Necesitamos mitigar los impactos de toda esta situación que la niña tuvo que vivir”, explicó.

Pidieron presencia de un defensor del niño

Debido a la corta edad de la menor, la jueza paraguaya también gestionó por medios telemáticos que un defensor del niño de la justicia argentina asuma la representación legal provisoria de la niña en el vecino país, garantizando que todos sus derechos constitucionales permanezcan blindados durante los trámites de entrega.

Por disposición judicial, la niña quedará a partir de ahora bajo el estricto cuidado de su madre.

Piden cautela por un expediente internacional abierto

A pesar del alivio que genera haber encontrado a la niña sana y salva, la jueza Natalia Ortellado pidió a la opinión pública y a los medios de comunicación un manejo prudente y cauteloso de la información sensible del caso.

La jueza adelantó que este expediente sigue abierto en su despacho.