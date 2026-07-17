Antonelli: "Efectuamos cambios importantes entre sesiones y el coche se notó mejor"

"Efectuamos cambios importantes entre sesiones y el coche se notó mejor", manifestó Antonelli, con 19 años el líder más joven de toda la historia, ganador de las cinco carreras previas pero que sólo puntuó en una de las últimas tres y que este viernes no se dejó superar por la presión de ver como, al acabar segundo en Silverstone (Inglaterra) el Gran Premio de Gran Bretaña, su compañero, el inglés George Russell, segundo en el campeonato, se colocó a 25 puntos de los 179 con los que comanda la general del campeonato.

"Por supuesto que aún queda mucho trabajo por hacer como equipo y en lo que a mi pilotaje se refiere", explicó Antonelli, que cubrió los 7.004 metros de la mítica pista de las Árdenas en un minuto, 45 segundos y 944 milésimas, 145 menos que el inglés Lando Norris (McLaren) -que pase lo que pase este sábado, pierde diez puestos en parrilla, por cambiar la batería- y con 472 de ventaja respecto al cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que marcó el tercer tiempo del día.

"La segunda fue una sesión mucho mejor y ya tengo ganas de que sea mañana", comentó el joven boloñés, con miras a la calificación de este sábado, que ordenará la formación de salida de la carrera dominical, prevista a 44 vueltas, para completar un recorrido de 308 kilómetros.