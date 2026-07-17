'Checo': Genial estar de nuevo en Spa pero la vuelta se nota muy distinta con estos coches

"Es genial estar de nuevo en Spa, pero la vuelta se nota muy distinta con esta nueva generación de coches", comentó 'Checo', nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco), que cuenta seis victorias y 39 podios en la Fórmula Uno.

"Tuvimos una jornada sólida hoy, rodando con los distintos compuestos y con distintos niveles de carga de combustible; aunque estuvo interrumpida con las banderas (rojas) en ambas sesiones", manifestó el mexicano, subcampeón del mundo hace tres años y que, tras una ausente, regresó esta temporada a la categoría reina.

"Aún tenemos trabajo por hacer para conseguir el equilibrio y la distribución de energía adecuados en la vuelta, pero le echaremos un vistazo esta noche con miras a mejorar para la calificación de mañana", añadió 'Checo' este viernes tras marcar el vigésimo crono en la mítica pista de las Árdenas.