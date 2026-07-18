Alonso: "La calificación fue difícil, pero fue como esperábamos"

"Fue difícil ahí afuera durante la calificación, pero fue tal y como esperábamos", comentó Alonso, en una segunda juventud a menos de dos semanas de cumplir 45 años, pero que, en espera de mejoras, tiene que lidiar aún con el peor coche de la parrilla.

Con el vigésimo primer tiempo, Alonso quedó eliminado -como era de esperar- en la primera ronda de la calificación. Y, además, fue penalizado con veinte puestos en parrilla, por cambiar batería y por salir con una nueva unidad de control electrónico así como un nuevo componente auxiliar del motor.

"Seguimos intentando dar lo mejor de nosotros; y así ha sido durante las últimas diez carreras", explicó el doble campeón mundial asturiano, 32 veces victorioso en la categoría reina, en la que cuenta 106 podios.

"Tenemos que asegurarnos de que optimizamos todo mañana y seguimos aprendiendo lo que podamos para encontrar cualquier mínimo punto de rendimiento. Mañana consistirá en hacer todo lo que podamos, al nivel más alto posible", añadió Alonso este sábado después de la cronometrada principal de Spa-Francorchamps.