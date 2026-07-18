El doloroso adiós de Deschamps tras la caída ante Inglaterra: “Hicimos una primera parte impresentable”

El cierre de una era legendaria no tuvo el guion esperado. Didier Deschamps se sentó por última vez en el banco de “Les Bleus” y lo hizo en un partido que desafió toda lógica futbolística: una derrota por 6-4 ante Inglaterra en la pelea por la tercera plaza del Mundial de Norteamérica 2026. El encuentro dejó sensaciones encontradas en el cuerpo técnico, principalmente por el humillante 4-0 con el que se retiraron al descanso.

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Al término del compromiso, el estratega galo atendió a las cámaras del canal francés M6 y fue sumamente tajante al calificar los primeros 45 minutos de sus dirigidos, aunque valoró la rebeldía mostrada en el complemento. “Hicimos una primera parte impresentable. Hubo una reacción, con cosas que supimos hacer bien. Tenemos dos ocasiones para empatar a 4-4. Nos proyectamos un poco más, es lo que sabemos hacer”, admitió el director técnico.

Consciente de que la imagen del equipo mejoró notablemente tras realizar cuatro cambios drásticos en el entretiempo, Deschamps añadió que con la reacción en la segunda parte “al menos se parece a algo, aunque la derrota duela”.

El mea culpa del entrenador en su última función

Lejos de esconderse tras el rendimiento de sus futbolistas, el legendario timonel asumió la total responsabilidad por el planteamiento inicial que facilitó el vendaval británico en Miami. “No debo de haber hecho lo que hacía falta en la primera parte”, confesó con autocrítica directa sobre su pizarra antes de los ajustes del descanso que revivieron a los galos.

Balance del Mundial y un mensaje esperanzador para el futuro

Al hacer un repaso de lo que fue la campaña en el Mundial 2026, Deschamps no ocultó la profunda decepción de un plantel que inició la competición con mucha ambición y con el cartel de principal favorito al título, una ilusión que se desmoronó el pasado martes al caer por 2-0 frente a España en las semifinales. Sin embargo, el DT prefirió quedarse con el valor del proceso y el crecimiento del grupo.

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“En el plano humano, ha sido una aventura muy, muy bonita con ellos. Las ocho semanas desde el inicio de la preparación que hemos pasado juntos han sido muy bonitas. Hemos logrado hacer bastantes cosas positivas, fallamos nuestro partido contra España y ellos consiguieron ser muy eficaces contra nosotros. No hay que tirarlo todo a la basura, por supuesto”, afirmó de manera contundente.

Finalmente, al ser consultado sobre los días venideros para la selección de Francia ahora que deja su cargo tras 14 años de éxitos, el técnico envió un mensaje de tranquilidad a la afición, respaldando el recambio generacional que hereda el país de cara a los próximos desafíos. “Hay bastante jóvenes que seguirán subiendo peldaños y realmente hay material para seguir teniendo muy buenos resultados”, aseguró para cerrar su etapa más gloriosa en los banquillos.