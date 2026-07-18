Mundial de Fútbol
18 de julio de 2026 a la - 22:08

El doloroso adiós de Deschamps tras la caída ante Inglaterra: “Hicimos una primera parte impresentable”

El director técnico de Francia, Didier Deschamps, abandona el terreno de juego al entretiempo durante el partido por el tercer puesto de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Francia e Inglaterra, en Miami, Florida, EE. UU..
El director técnico de Francia, Didier Deschamps, abandona el terreno de juego al entretiempo durante el partido por el tercer puesto de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Francia e Inglaterra, en Miami, Florida, EE. UU..CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

El seleccionador francés, Didier Deschamps cerró su ciclo de 14 años con un insólito 6-4 en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026. Asumió la culpa por el arranque, destacó el futuro de los jóvenes y pidió “no tirar todo a la basura”.

Por ABC Color

El cierre de una era legendaria no tuvo el guion esperado. Didier Deschamps se sentó por última vez en el banco de “Les Bleus” y lo hizo en un partido que desafió toda lógica futbolística: una derrota por 6-4 ante Inglaterra en la pelea por la tercera plaza del Mundial de Norteamérica 2026. El encuentro dejó sensaciones encontradas en el cuerpo técnico, principalmente por el humillante 4-0 con el que se retiraron al descanso.

Lea más: Inglaterra derrotó a Francia con marcador tenístico 6-4 y se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026

Al término del compromiso, el estratega galo atendió a las cámaras del canal francés M6 y fue sumamente tajante al calificar los primeros 45 minutos de sus dirigidos, aunque valoró la rebeldía mostrada en el complemento. “Hicimos una primera parte impresentable. Hubo una reacción, con cosas que supimos hacer bien. Tenemos dos ocasiones para empatar a 4-4. Nos proyectamos un poco más, es lo que sabemos hacer”, admitió el director técnico.

El director técnico de Francia, Didier Deschamps, reacciona antes del partido por el tercer puesto de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Francia e Inglaterra, en Miami, Florida, EE. UU.
El director técnico de Francia, Didier Deschamps, reacciona antes del partido por el tercer puesto de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Francia e Inglaterra, en Miami, Florida, EE. UU.

Consciente de que la imagen del equipo mejoró notablemente tras realizar cuatro cambios drásticos en el entretiempo, Deschamps añadió que con la reacción en la segunda parte “al menos se parece a algo, aunque la derrota duela”.

El mea culpa del entrenador en su última función

Lejos de esconderse tras el rendimiento de sus futbolistas, el legendario timonel asumió la total responsabilidad por el planteamiento inicial que facilitó el vendaval británico en Miami. “No debo de haber hecho lo que hacía falta en la primera parte”, confesó con autocrítica directa sobre su pizarra antes de los ajustes del descanso que revivieron a los galos.

El director técnico de Francia, Didier Deschamps (C), habla con el delantero de Francia Kylian Mbappé tras perder el partido por el tercer puesto del torneo de fútbol de la Copa Mundial 2026 entre Francia e Inglaterra en el Miami Stadium de Miami.
El director técnico de Francia, Didier Deschamps (C), habla con el delantero de Francia Kylian Mbappé tras perder el partido por el tercer puesto del torneo de fútbol de la Copa Mundial 2026 entre Francia e Inglaterra en el Miami Stadium de Miami.

Balance del Mundial y un mensaje esperanzador para el futuro

Al hacer un repaso de lo que fue la campaña en el Mundial 2026, Deschamps no ocultó la profunda decepción de un plantel que inició la competición con mucha ambición y con el cartel de principal favorito al título, una ilusión que se desmoronó el pasado martes al caer por 2-0 frente a España en las semifinales. Sin embargo, el DT prefirió quedarse con el valor del proceso y el crecimiento del grupo.

Lea más: Kylian Mbappé: “Puedo entender a algunos que piensan que es una tomadura de pelo”

“En el plano humano, ha sido una aventura muy, muy bonita con ellos. Las ocho semanas desde el inicio de la preparación que hemos pasado juntos han sido muy bonitas. Hemos logrado hacer bastantes cosas positivas, fallamos nuestro partido contra España y ellos consiguieron ser muy eficaces contra nosotros. No hay que tirarlo todo a la basura, por supuesto”, afirmó de manera contundente.

El francés Kylian Mbappé celebra con el director técnico de Francia, Didier Deschamps, tras anotar el primer gol durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y Suecia, en Nueva Jersey, EE. UU..
El francés Kylian Mbappé celebra con el director técnico de Francia, Didier Deschamps, tras anotar el primer gol durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y Suecia, en Nueva Jersey, EE. UU..

Finalmente, al ser consultado sobre los días venideros para la selección de Francia ahora que deja su cargo tras 14 años de éxitos, el técnico envió un mensaje de tranquilidad a la afición, respaldando el recambio generacional que hereda el país de cara a los próximos desafíos. “Hay bastante jóvenes que seguirán subiendo peldaños y realmente hay material para seguir teniendo muy buenos resultados”, aseguró para cerrar su etapa más gloriosa en los banquillos.

esponsors especiales de Mundial x ABC