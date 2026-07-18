Automovilismo
18 de julio de 2026 a la - 09:05

Tabla de tiempos del último entrenamiento libre para el Gran Premio de Bélgica

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Redacción deportes, 18 jul (EFE).- Tabla de tiempos del tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Bélgica, el décimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Spa-Francorchamps:

Por EFE