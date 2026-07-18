Alerta por vientos en todo el país este sábado: anuncian hasta 90 km/h

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un aviso especial a las 06:14 de este sábado, alertando sobre la continuidad de vientos moderados a fuertes provenientes del sectores norte y noreste. Se prevé que las condiciones de alta intensidad se mantengan durante toda la mañana y la tarde de hoy.

Según el reporte oficial, en gran parte del territorio nacional las ráfagas superarán los 60 km/h. Sin embargo, la situación será más severa en el centro y oeste de la Región Occidental (Chaco), donde el viento podría alcanzar o incluso superar de forma puntual los 90 km/h.

Zonas y departamentos afectados

El aviso especial es de cobertura total y alcanza a ambas regiones del país. Es decir que los 17 departamentos, además de la capital, se encuentran bajo aviso.

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Recomendaciones de seguridad ante vientos fuertes

Ante la intensidad de las ráfagas pronosticadas, se insta a la ciudadanía a extremar cuidados para prevenir accidentes tanto en el hogar como en la vía pública:

En la casa:

Asegurar objetos sueltos : retirar o sujetar macetas, tendederos, chapas o cualquier elemento que se encuentre en balcones, patios o techos y pueda ser volado por el viento.

Cerrar aberturas : mantener bien cerradas las puertas y ventanas para evitar roturas de vidrios por golpes o por la presión del aire.

Previsión de energía: ante la posibilidad de cortes de luz debido a la caída de ramas sobre el tendido eléctrico, se recomienda tener a mano linternas y mantener cargados los teléfonos celulares.

En la vía pública:

Evitar resguardarse bajo estructuras de riesgo : no buscar refugio cerca de carteles publicitarios, gigantografías, árboles viejos o murallas en mal estado que puedan colapsar.

Precaución al conducir : si debe salir, reduzca la velocidad. Las ráfagas pueden desestabilizar los vehículos, especialmente en viaductos o rutas abiertas. Extreme la atención si maneja motocicletas.

Alejarse de cables caídos: no tocar ni acercarse a cables del tendido eléctrico que hayan quedado colgando o en el suelo; repórtelos inmediatamente a la ANDE.

Bomberos piden no realizar ningún tipo de quema

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) insta encarecidamente a no realizar ningún tipo de quema de basura, pastizales ni hojarascas. Las fuertes ráfagas de viento del sector norte pueden propagar e intensificar las llamas en cuestión de segundos, desencadenando incendios forestales o urbanos de gran proporción que pongan en riesgo vidas y propiedades.

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