Antonelli vuelve a la senda ganadora en Spa y se adjudica su sexta victoria en 2026

El podio lo completaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), ganador en la última carrera disputada en Silverstone, y el tetracampeón neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Por su parte, los pilotos españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), que partieron desde las posiciones 22 y 19, respectivamente, tras recibir sanciones en parrilla por el cambio de componentes en sus coches, finalizaron en 19 y 16 posición, fuera de los puntos.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) acabó la carrera en décima posición y el mexicano Checo Pérez (Cadillac) tuvo que abandonar.