Automovilismo
19 de julio de 2026 a la - 11:55

Antonelli vuelve a la senda ganadora en Spa y se adjudica su sexta victoria en 2026

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El actual líder del campeonato, con 204 puntos y tras el abandono de George Russell (Mercedes) aventaja ahora en 45 al británico Lewis Hamilton (Ferrari), que avanza a la segunda posición de la clasificación del Mundial tras finalizar cuarto, sumando 159 puntos por los 157 de Russell.

Por EFE

El podio lo completaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), ganador en la última carrera disputada en Silverstone, y el tetracampeón neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Por su parte, los pilotos españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), que partieron desde las posiciones 22 y 19, respectivamente, tras recibir sanciones en parrilla por el cambio de componentes en sus coches, finalizaron en 19 y 16 posición, fuera de los puntos.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) acabó la carrera en décima posición y el mexicano Checo Pérez (Cadillac) tuvo que abandonar.