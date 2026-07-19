Violento choque y vuelco en avenida Artigas deja un conductor en estado grave

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la noche del domingo sobre la avenida Artigas, en Asunción, donde dos automóviles protagonizaron un violento choque que culminó con uno de los vehículos volcado y su conductor gravemente herido.

De acuerdo con el informe de la Comisaría 9ª Metropolitana, el hecho ocurrió alrededor de las 21:30, en la intersección de la avenida Artigas y Manuel Gondra. Los involucrados fueron un Suzuki Swift GLX y un Toyota Runx.

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Maniobra indebida habría originado el choque

Según los datos preliminares y los testimonios recabados por la Policía Nacional, el conductor del Toyota Runx, identificado como Benicio Acosta Duarte, de 48 años, habría realizado una maniobra indebida que provocó un roce con el Suzuki Swift GLX, al mando de Pedro Manuel Demoffontte Recalde, de 34 años.

A raíz del impacto, el conductor del Toyota perdió el control del rodado, cruzó el paseo central de la avenida y terminó embistiendo una columna de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), tras lo cual el vehículo volcó.

El Suzuki también sufrió importantes daños materiales, aunque permaneció sobre la calzada.

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Conductor quedó inconsciente

El comisario Osvaldo Aquino, jefe de la Comisaría 9ª de Asunción, informó que cuando los agentes llegaron al lugar encontraron al conductor del vehículo volcado inconsciente y solo dentro del habitáculo.

“Se solicitó de inmediato una ambulancia para auxiliarlo. La persona que se desplazaba en el vehículo que volcó está en estado grave y fue trasladada por personal del SEME hasta un centro asistencial”, señaló el jefe policial.

Por su parte, el conductor del Suzuki manifestó a los intervinientes que circulaba con dirección al centro de Asunción cuando el otro automóvil realizó la maniobra que derivó en la colisión. Aunque resultó estable, también fue asistido debido a dolores corporales tras el impacto.

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Ambos fueron llevados al Hospital de Trauma

El informe policial confirma que ambos conductores fueron derivados al Hospital de Trauma para recibir atención médica.

Las circunstancias exactas del accidente continúan siendo investigadas por la Policía Nacional, que busca determinar la dinámica del siniestro a partir de los peritajes y de los testimonios recogidos en el lugar.