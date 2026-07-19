Carlos Sainz: "Hago todo lo que puedo con lo que tengo"

"Al final sé que estoy maximizando el coche que tengo este año. Hago todo lo que puedo con lo que tengo. Quizá en carrera todavía más que en clasificación. Tengo muy buen ritmo de carrera este año en relación con los que me puedo comparar", declaró en zona mixta tras la carrera.

"Es una pena que no pueda brillar un poco más, porque está siendo un año a nivel 'performance' personal muy bueno, pero una pena que no haya más coche", añadió.

Sainz, que por la mañana recibió una sanción que provocó que tuviera que iniciar la carrera en decimonovena posición en vez de la decimocuarta y que, además, tuvo un toque con Esteban Ocon (Haas) en la primera vuelta, explicó que "son cosas que pasan" en la curva uno en el circuito de Spa.

"El día no empezó muy bien teniendo que salir el 19 en vez del 14, que con las salidas que hacemos este año igual nos hubiera dado para luchar. He conseguido salir bien, he tenido ese contacto en la curva uno típico de Spa cuando hay un atasco masivo", dijo.

Ese mismo incidente provocó daños en el ala delantera del FW48 de Sainz, lastrando su buen ritmo y el desarrollo de su carrera.

"He tenido la zona del ala delantera dañada que me hizo perder carga aerodinámica. Lo pudimos cambiar en el 'pit stop', que ha sido lento lógicamente por el cambio de ala. Cuando he salido creo que iba a once o doce segundos detrás de Alex (Williams) -Albon- y Bearman (Haas) y les he ido cogiendo, pero ya era tarde", explicó

Tras el paso por el garaje para subsanar los daños, Sainz reconoció que fue "rápido" toda la carrera. "He tenido ritmo de carrera cuando he tenido el ala y por lo menos me alegra ver que lo de Libres 1, Libres 2 y Libres 3 esos problemas que he tenido se han ido en carrera", señaló.

Según afirmó, al piloto de Williams este año los resultados le "dan bastante igual" porque quedar el 14 o el 15, afirmó, no le "cambia la vida": "Lo importante es que el ritmo de clasificación y de carrera esta siendo muy bueno", insistió.

Preguntado por la final del Mundial que disputan este domingo España y Argentina, Sainz opinó que España "va a ganar".

"Así lo deseo, que sea un partido limpio y bonito para todos y a divertirse que es un Mundial y es deporte, tampoco no nos va la vida en ello. A ver un buen espectáculo", concluyó el piloto español.