Colapinto, "feliz" tras sumar un punto en el Gran Premio de Bélgica

En declaraciones a los medios en zona mixta, Colapinto expresó su satisfacción por el resultado y afirmó que fue una "buena" carrera.

"Feliz por el resultado, por haber sumado un punto tras venir del 12 o el 13 -posición-, recuperé puestos. Tengo mala suerte con la parada. Con las gomas medias me estaba costando un poco en cuanto a ritmo. Cuando puse la dura sí iba bien, iba rápido", explicó.

En general, para el piloto argentino ha sido un "buen" fin de semana porque "sumar puntos con el auto, que el está costando, es positivo".

"Fue una buena carrera, hay que trabajar para seguir progresando porque el coche es lento, pero extrajimos todo lo que pudimos y contento con el punto, fue una carrera dura y larga", señaló.