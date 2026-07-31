Ogier asume el liderato en el Rally de Finlandia

Ogier, que en Finlandia vuelve a contar con los servicios como copiloto de Julian Ingrassia, tiene por detrás a otros tres pilotos del equipo Toyota: el británico Elfyn Evans, líder del campeonato, es segundo a 16.3 segundos; el finlandés Sami Pajari es tercero a 26.7, y el sueco Soliver Soberg marcha cuarto a 41.3. El resto está ya a más de un minuto.

El nueve veces campeón francés se aupó al liderato nada más empezar el día y se mantuvo en cabeza hasta el final tras marcar el mejor tiempo en tres de las nueve especiales de la jornada.

La carrera, que cumple su 75 aniversario, se reanuda este sábado con la disputa de ocho tramos.