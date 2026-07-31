Automovilismo
31 de julio de 2026 a la - 14:05

Ogier asume el liderato en el Rally de Finlandia

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Redacción Deportes, 31 jul (EFE).- El francés Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris), nueve veces campeón mundial y defensor del título, se aupó este viernes al liderato del Rally de Finlandia, niovena prueba del Mundial, una vez disputados los nueve tramos de la segunda jornada.

Por EFE

Ogier, que en Finlandia vuelve a contar con los servicios como copiloto de Julian Ingrassia, tiene por detrás a otros tres pilotos del equipo Toyota: el británico Elfyn Evans, líder del campeonato, es segundo a 16.3 segundos; el finlandés Sami Pajari es tercero a 26.7, y el sueco Soliver Soberg marcha cuarto a 41.3. El resto está ya a más de un minuto.

El nueve veces campeón francés se aupó al liderato nada más empezar el día y se mantuvo en cabeza hasta el final tras marcar el mejor tiempo en tres de las nueve especiales de la jornada.

La carrera, que cumple su 75 aniversario, se reanuda este sábado con la disputa de ocho tramos.