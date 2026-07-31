Tailandia volverá a inaugurar el calendario del mundial en 2027

Así, Tailandia acogerá la primera prueba de la temporada por tercer año consecutivo, en una campaña que dará comienzo a un nuevo capítulo de la competición, pues será el primer gran premio disputado con el nuevo reglamento técnico de MotoGP aprobado para el período 2027-2031.

Buriram se ha consolidado como uno de los destinos más destacados del calendario de MotoGP, en el que el italiano Marco Bezzecchi logró la victoria para Aprilia ante un récord de 228.228 aficionados esta temporada.

El español Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP Group, señaló en la nota difundida por la organización que "ser sede de la primera carrera de la temporada de MotoGP por tercer año consecutivo es una muestra de la excelente colaboración" forjada en Tailandia y "de la increíble pasión de los aficionados".

"Buriram es el lugar perfecto para el lanzamiento de la nueva era técnica de MotoGP, la primera carrera bajo la normativa de 2027 marcará el inicio de un nuevo capítulo para nuestro deporte, y estamos encantados de comenzar este camino en Tailandia", destacó Ezpeleta.