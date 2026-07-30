Experto alerta que Paraguay corre contra el reloj ante crisis energética para 2030

El ingeniero Fabián Cáceres, especialista del sector energético, lanzó una advertencia sobre el futuro energético del país y subrayó que, de no tomarse medidas urgentes, a partir del año 2030 el territorio nacional sufrirá problemas de disponibilidad eléctrica. Expresó que el consumo interno alcanzará el límite total de lo producido por Itaipú, Yacyretá y Acaray.

“Eso dependerá del nivel de crecimiento del consumo, que si aumenta, acortará el tiempo. También dependemos del clima y el cambio climático, que con las sequías afecta la producción de los ríos”, señaló.

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Cáceres recordó que, de acuerdo con el propio Plan Maestro de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), el sistema ya debía contar con nuevas unidades generadoras operativas.

“Estamos en el 2026 y no hay ninguna licitación en curso. El nivel de inversión de la ANDE no es suficiente porque su salud financiera está muy deteriorada y sus tarifas ya no cubren los costos reales”, detalló el ingeniero.

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El especialista advirtió que las obras de infraestructura básica están sumamente atrasadas, por lo que el país carece de la capacidad de transmisión necesaria para traer la electricidad desde las represas hasta el sistema metropolitano, el punto de mayor consumo a nivel nacional.

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El Anexo C de Itaipú: “Ya perdimos el tren”

Al evaluar las negociaciones de Itaipú con el Brasil, Cáceres calificó las discusiones sobre el Anexo C como algo fuera de la realidad actual y afirmó que Paraguay dejó pasar el momento político e histórico clave.

El analista indicó que el momento ideal para negociar ventajas era cuando Brasil se llevaba casi toda la energía paraguaya y dependía de ese excedente.

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Al aumentar el consumo local en los últimos años, esa brecha se achicó. “Probablemente el año que viene se acorte más. Muy pronto ambos países usaremos partes iguales de la producción, por lo que buscar beneficios extraordinarios ya no tiene sentido. Ya perdimos el tren”, sentenció.

Urge un mando único ante un perjuicio millonario

Para el experto, el conocimiento del problema es generalizado entre la ANDE, el Viceministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Industria, pero las respuestas siguen brillando por su ausencia. Ante esto, urgió al Poder Ejecutivo a crear una unidad de mando único que centralice la crisis, priorice los proyectos y aplique las soluciones técnicas en generación, transmisión y distribución.

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“No hay un solo segundo que perder. Esta es la última oportunidad que tenemos para prever lo que se tenga que hacer; en realidad, era desde ayer”, enfatizó Cáceres.

Finalmente, advirtió que si el Gobierno mantiene los brazos cruzados, el país chocará contra una crisis enorme en 2030 cuyas soluciones de última hora costarán sumas gigantescas de dinero y causarán un daño nocivo para el desarrollo del Paraguay.