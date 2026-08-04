Alonso y Holgado llegan a Silverstone con muchas ganas de estar al máximo nivel

David Alonso, cuarto del campeonato a 79,5 puntos del líder de la categoría, el español Manuel González (Kalex) y ya confirmado su pase a MotoGP de la mano de Honda, reconoce que va a intentar despedirse de la categoría "con grandes resultados, antes de dar el salto que todo piloto quiere dar".

Alonso, campeón del mundo de Moto3 en 2024, ha señalado en la nota de su equipo que le quedan "once 'bailes para dar todo" lo que tiene, "para disfrutarlos y para sacar lo mejor" de él, e insiste en que en esta segunda parte de la temporada tratará de "poner en práctica" todo lo que ha aprendido hasta ahora.

"Tendremos que aprovechar cada vuelta, porque son muy largas y podremos dar pocas, para dar lo mejor y estar siempre cerca de nuestro máximo potencial", comenta David Alonso sobre los casi seis kilómetros de recorrido de Silverstone.

Su compañero de equipo, Daniel Holgado, quien también subirá en 2027 a MotoGP de la mano de la escudería italiano Gresini, en la que también estará su compatriota Joan Mir, campeón del mundo de MotoGP en 2020, destacó las ganas que tiene de "volver a competir y de trabajar con el equipo" después de las semanas que han tenido para seguir "puliendo detalles" que les permitan mejorar.

Y recordó que "la carrera de Alemania fue muy positiva, nos vino bien para coger confianza", pero destacó que necesita "continuar dando el ciento por ciento" para volver a conseguir resultados similares.