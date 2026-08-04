Di Giannantonio: "Hemos estado trabajando para llegar lo mejor preparado posible"

Di Giannantonio, que se encuentra a 24 puntos del líder, el español Jorge Martín, explica que durante las vacaciones pudo relajarse, pero también se entrenó pues antes no podía hacerlo "debido a la lesión en el dedo".

Y detalló que rodó con una Ducati Panigale y también con minimoto, pues ha estado "trabajando para llegar a Silverstone lo mejor preparados posible", ya que es un trazado "muy largo, similar al de Austin", y en el que tiene "buenas sensaciones".

"El año pasado conseguí un podio en el 'sprint' en este circuito, y queremos recuperarnos después del error en Sachsenring", recordó el piloto italiano en la nota de prensa del equipo.

No obstante, reconoció que "las condiciones atmosféricas podrían ser clave", pero en cualquier caso destacó que tiene un "gran paquete técnico", por lo que expresó su deseo de confirmar su potencial.