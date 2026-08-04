Automovilismo
04 de agosto de 2026 a la - 07:50

Di Giannantonio: "Hemos estado trabajando para llegar lo mejor preparado posible"

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 4 ago (EFE).- El italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), quinto en la clasificación del Mundial de MotoGP, dice llegar al Gran Premio de Gran Bretaña que se disputa este fin de semana en el circuito de Silverstone después de haber estado "trabajando para llegar lo mejor preparado posible".

Por EFE

Di Giannantonio, que se encuentra a 24 puntos del líder, el español Jorge Martín, explica que durante las vacaciones pudo relajarse, pero también se entrenó pues antes no podía hacerlo "debido a la lesión en el dedo".

Y detalló que rodó con una Ducati Panigale y también con minimoto, pues ha estado "trabajando para llegar a Silverstone lo mejor preparados posible", ya que es un trazado "muy largo, similar al de Austin", y en el que tiene "buenas sensaciones".

"El año pasado conseguí un podio en el 'sprint' en este circuito, y queremos recuperarnos después del error en Sachsenring", recordó el piloto italiano en la nota de prensa del equipo.

No obstante, reconoció que "las condiciones atmosféricas podrían ser clave", pero en cualquier caso destacó que tiene un "gran paquete técnico", por lo que expresó su deseo de confirmar su potencial.