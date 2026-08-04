Marini y Mir, concienciados para demostrar su "valía" en la segunda mitad de la temporada

Marini, décimo en la tabla del campeonato con 79 puntos, dice en la nota de prensa de HRC estar "listo para volver a la pista y reencontrarme con el equipo" para reconocer que las últimas semanas han sido "muy importantes a nivel físico y mental", para conseguir "una renovación para afrontar la segunda mitad de la temporada" buscando el máximo rendimiento.

Del circuito de Silverstone reconoció que "exige al máximo como piloto", así que es un buen sitio para "retomar el ritmo de competición".

Y señaló que la clave de su segunda parte de campeonato serán las clasificaciones, pues para él es "el primer punto clave del fin de semana, y espero que podamos lograr la Q2".

Y afirma que necesita "seguir sumando puntos para defender nuestra posición entre los diez primeros".

Para Joan Mir, "este tiempo alejado del circuito ha sido muy beneficioso" después de un comienzo de temporada que califica como "irregular", por lo que ahora su objetivo es demostrar su velocidad, como ya hiciera en Barcelona y Brno, y sacar el máximo provecho de cada fin de semana.

"Silverstone siempre depara situaciones interesantes, así que tenemos que posicionarnos para sacarles partido", explica Mir, campeón del mundo de MotoGP en 2020, quien señala que "el tiempo pinta muy bien, lo que hace que el fin de semana sea mucho más agradable".