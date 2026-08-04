Maverick Viñales será baja en Silverstone, sustituido por Pol Espargaró

Viñales atraviesa un periodo complicado desde aquel incidente, con varios contratiempos que han afectado su regreso a la competición y una cirugía a principios de este año.

Una nueva consulta durante el parón estival y una reciente visita al Centro de Alto Rendimiento (APC) de Red Bull en Austria han obligado a Maverick Viñales a retirarse de la competición este fin de semana, para centrarse en su recuperación.

Pol Espargaró lo sustituirá en la duodécima prueba del Campeonato del Mundo de MotoGP, si bien el piloto reserva y probador de KTM es un rostro conocido, ya que debutó en la categoría reina con este equipo en 2014 y ha disputado 70 carreras con la escudería francesa.

El campeón del mundo de Moto2 de 2013 también sustituyó a su compatriota Viñales durante su ausencia por lesión en 2025.

En la nota de prensa del equipo, Maverick Viñales señala que, durante las vacaciones, tanto él como su equipo siguieron "buscando la razón" por la que no recuperaba la fuerza en la rotación externa de su brazo izquierdo "mientras que la rotación interna había mejorado significativamente en los últimos meses".

Y destaca que las pruebas médicas demostraron que, si bien el "músculo supraespinoso se ha curado por completo", tiene un pequeño desgarro en el infraespinoso que no se detectó hasta la semana pasada.

Reconoció Viñales que no son las mejores noticias, pues "la segunda parte de la temporada empieza ahora" y desconoce el tiempo de su recuperación. No obstante, afirmó que se dedicará "por completo a ese objetivo".

En el caso de Pol Espargaró dijo tener "sentimientos encontrados", pues por una parte dijo tener "pena", porque nunca es agradable "subirse a la moto en esta situación, cuando un piloto está lesionado", especialmente cuando se trata de Maverick, pues es "una verdadera lástima".

"Por otro lado, las carreras corren por mis venas y he competido toda mi vida, lo echo mucho de menos", reconoce el pequeño de los hermanos Espargaró, aunque resalta que es "una gran oportunidad", pues en su caso ha estado con Tech3 toda su carrera y se siente "parte de la familia".

"Tengo muchas ganas de competir y dar lo mejor de mí para que Tech3 consiga buenos resultados", agrega Pol Espargaró, que reconoce que necesitará algo de tiempo para adaptarse a la moto de 1.000 c.c.